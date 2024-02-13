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Атакующий футболист «Рубина» успешно перенёс операцию

Атакующий футболист «Рубина» успешно перенёс операцию
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Правый вингер «Рубина» Никола Чумич во вторник, 13 февраля, был успешно прооперирован в Финляндии. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Напомним, неделю назад, в товарищеском матче с болгарской «Ардой» (1:2) на сборах 25-летний футболист получил серьёзную травму.

«Здоровья и скорейшего возвращения на поле, Никола!» — говорится в сообщении пресс-службы казанского клуба.

Сообщается, что игрок будет восстанавливаться больше четырёх месяцев. Таким образом, серб пропустит остаток нынешнего сезона.

Чумич перешёл в «Рубин» из сербской «Войводины» в сентябре минувшего года за € 1,5 млн. В нынешнем сезоне вингер провёл за казанцев 14 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,8 млн.

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