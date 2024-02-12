Игрок «Рубина» Чумич рассказал о влиянии Красича на свой переход в казанский клуб

Сербский полузащитник «Рубина» Никола Чумич рассказал о влиянии бывшего футболиста московского ЦСКА Милоша Красича на свой переход в казанский клуб.

«Когда узнал об интересе «Рубина», я позвонил Милошу Красичу. Он рассказал много хорошего про Россию, Казань и «Рубин». Сказал: «Езжай, не раздумывая, «Рубин» – это большой клуб. Они выигрывали чемпионат России с Саво Милошевичем». Я ему доверяю, он мой друг, и я уверен в его словах. В своё время он мне уже помогал с переходом в «Войводину».

В детстве у меня были длинные волосы – я хотел быть похожим на Красича. Он был моим кумиром. Потом, когда мы встретились, я ему в этом признался. Мы и играли на одной позиции», — приводит слова Чумича «БИЗНЕС Online».

25-летний Чумич стал игроком «Рубина» в сентябре 2023 года. Последним клубом полузащитника была сербская «Войводина». За свою карьеру футболист также успел поиграть за «Металац», «Раднички» Ниш, греческий «Олимпиакос», испанский «Спортинг» из Хихона и швейцарский «Люцерн».

В нынешнем сезоне РПЛ Никола принял участие в 11 встречах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,8 млн. Действующее соглашение Чумича с казанцами рассчитано до 30 июня 2027 года.