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Сергей Семак: уровень «Зенита» значительно выше «Сантоса»

Сергей Семак: уровень «Зенита» значительно выше «Сантоса»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что уровень сине-бело-голубых значительно выше бразильского «Сантоса».

«Что касается сопротивления на турнире, не думаю, что это является проблемой. Первый матч мы провели уверенно с точки зрения игры, но не по счёту. Второй – уверенно по счёту. Сегодня уровень «Зенита» значительно выше соперника. Но было интересно, потому что они старались. У нас ещё есть время, чтобы сыграть матчи перед возобновлением чемпионата. Обычная подготовка с теми, с кем получается играть. Важно, что это международный турнир», — передает слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Напомним, сегодня, 13 февраля, в рамках Турнира равноправия «Зенит» разгромил «Сантос» со счётом 4:1. «Зенит» уже после матча с «Шанхай Шэньхуа» (6:0) стал победителем этого турнира.

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