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Жирков: Круговой — хороший, квалифицированный игрок

Жирков: Круговой — хороший, квалифицированный игрок
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Бывший фланговый защитник сборной России Юрий Жирков высказался об игре коллеги по амплуа Данилы Кругового, выступающего за «Зенит». Напомним, 25-летний футболист по окончании нынешнего сезона станет игроком ЦСКА на правах свободного агента. «Зенит» после появления данной информации в СМИ отправил защитника во вторую команду.

«Круговой — хороший, квалифицированный игрок. Но, честно говоря, в последнее время за футболом в РПЛ стал следить меньше. Неинтересно стало, потому что нет стимула в плане еврокубков, за которые раньше бились клубы. Ну, выигрывает кто-то чемпионат, а остальные?» — приводит слова Жиркова «РБ Спорт».

Круговой находится в системе «Зенита» с 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за сине-бело-голубых 18 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2 млн.

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