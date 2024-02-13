«Челси» может потратить € 235 млн летом на трансферы – Бен Якобс

Английский «Челси» может потратить € 235 млн в летнее трансферное окно, сообщает спортивный журналист Бен Якобс в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, американский функционер Тодд Боули приобрёл английский «Челси» летом 2022 года. С тех пор благодаря новому владельцу клуб потратил на новых игроков около € 1 млрд.

На данный момент после 24 сыгранных матчей английской Премьер-лиги «Челси» располагается на 10-м месте с 34 очком. Лидером чемпионата является «Ливерпуль» с 54 очками. При этом «аристократы» прошли в финал Кубка английской лиги, где 25 февраля встретятся с «Ливерпулем». «Челси» также продолжает участвовать в Кубке Англии, где на стадии пятого раунда 28 февраля должен сыграть с «Лидс Юнайтед».