Новичок «Ахмата» Гандри — о переговорах с грозненцами: все мои просьбы были удовлетворены

Центральный защитник сборной Туниса Надер Гандри рассказал об адаптации в грозненском «Ахмате», а также о том, как проходили переговоры с руководством российского клуба. Напомним, клуб объявил о подписании контракта с игроком 6 февраля.

«Моя адаптация проходит отлично. Познакомился с игроками, с командой. Я очень рад быть здесь. Факт того, что в команде присутствуют игроки, говорящие на французском языке очень помогает мне адаптироваться.

Как состоялся переход? Со мной связался спортивный директор клуба, у нас было много бесед. Можно сказать, что для меня были созданы все условия и все мои просьбы были удовлетворены. Я был очень заинтересован в переходе, и так это и произошло», — сказал Гандри в интервью пресс-службе клуба.

«Ахмат» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за 18 матчей. В первом туре после возобновления чемпионата России «Ахмат» дома встретится с «Уралом».