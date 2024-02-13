Абаскаль — о стычке с Беришей: он возомнил себя Эриком Кантона сегодняшнего дня

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о стычке с игроком «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги (1:2). Напомним, по ходу матча игрок грозненской команды угрожающе прыгнул в сторону тренера «Спартака» Абаскаля. Испанский специалиста толкнул Беришу, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

«Случай, когда на меня налетел футболист двумя прямыми ногами. Это просто совершенно невероятная история! Потому что случись она в любом другом месте в мире, это вызвало бы просто невероятный резонанс! Мне кажется, футболист бы получил 8–10 месяцев дисквалификации. Он возомнил себя, возможно, Эриком Кантона сегодняшнего дня, но, честно говоря, мне стыдно, что я поучаствовал в этом эпизоде. Я был просто пострадавшим здесь», — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Напомним, по итогам данного эпизода Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на два матча РПЛ (плюс один матч условно).

В данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. У красно-белых 30 очков после 18 матчей чемпионата. Лидирует «Краснодар» — 38 очков за 18 игр.