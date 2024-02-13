«В этом трансфере есть логика». Илья Геркус высказался о переходе Угальде в «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус прокомментировал трансфер нападающего Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартак» пытается поучаствовать в гонке. Они так решили. Игрока купили с большой переплатой? Почему? В этом трансфере есть логика. Это молодой игрок, он сильно прогрессирует. А переплатили за то, что он только подписался с предыдущим клубом и вдруг резко выстрелил. Предыдущий клуб, предполагая дальнейший рост игрока, скорее всего, заломил цену», — приводит слова Геркуса «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, 21-летний Манфред Угальде перешёл в московский «Спартак» из нидерландского «Твенте» в январе. В нынешнем сезоне он провёл 25 матчей во всех соревнованиях, в которых забил девять голов и сделал семь ассистов. По данным СМИ, сумма сделки составила € 15 млн.