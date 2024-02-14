Тимощук: «Зениту» противостояли команды хорошего уровня, за исключением «Сантоса»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук поделился мыслями о катарском этапе зимних учебно-тренировочных сборов, а также высказался об уровне участников Кубка равноправия. Напомним, помимо сине-бело-голубых в турнире принимали участие китайский «Шанхай Шэньхуа», катарский «Аль-Духаиль» и бразильский «Сантос».

«Мы всегда рассматриваем Катар как важный промежуточный этап при подготовке к сезону, точнее его второй части. А то, что удалось в рамках сбора сыграть турнир, — это только в плюс. Считаю, что нам противостояли команды достаточно хорошего уровня. За исключением, может быть, «Сантоса», который не привёз основной состав, поскольку он выступает дома в чемпионате штата. У них приехали дублёры, но и тут интересно посмотреть на молодое поколение, на их скорости и развитие. Поэтому, конечно, турнир интересный. Достаточно хорошая организация, приятно, что к последнему дню ещё и ощутимая поддержка появилась в виде болельщиков — пришло немало народу.

Что касается нашей игры, то задача ставилась победить в турнире через подготовку. Но главным было — получить нагрузку, что мы и делали, — практически каждый день проводили по два тренировочных занятия, в том числе и сегодня, в день матча с «Сантосом», — приводит слова Тимощука «Известия».

Во вторник, 13 февраля, состоялся заключительный матч Кубка равноправия, в котором встречались российский «Зенит» и бразильский «Сантос». Игра проходила на стадионе «Джассим Бин Хамад» в катарской Дохе. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Российский клуб одержал крупную победу со счётом 4:1.Подопечные Сергея Семака заняли первое место на Кубке равноправия, набрав девять очков в трёх матчах. «Сантос» с двумя очками расположился на третьем месте.