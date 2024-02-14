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Хави после ничьей с «Гранадой» провёл часовую беседу с футболистами команды

Хави после ничьей с «Гранадой» провёл часовую беседу с футболистами команды
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Главный тренер «Барселоны» Хави после ничьей в матче 24-го тура испанской Примеры с «Гранадой» (3:3) провёл часовую беседу с футболистами команды, сообщает Sport.

По информации источника, на следующий день после ничьей с «Гранадой» (3:3), футболисты каталонской команды провели восстановительную тренировку. После неё тренер провёл часовую беседу с игроками и членами своего штаба.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Испанский специалист не стал обсуждать спортивные вопросы и акцентировать внимание на ошибках. Хави попытался приободрить игроков и повысить у них чувство собственного достоинства. Тренер посчитал, что игрокам была необходима эмоциональная поддержка перед выездными матчами с «Сельтой» (17 февраля) и «Наполи» (21 февраля).

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