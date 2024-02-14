Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал кандидатуру Алонсо в роли возможной замены Клоппу

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи высказался о возможном назначении Хаби Алонсо в «Ливерпуль».

«Я думаю, в идеальном мире вы бы хотели, чтобы новый тренер «Ливерпуля» имел больше опыта, даже если Алонсо в итоге выиграет Бундеслигу. Как и у любого футболиста, у тренера может быть яркий отрезок длиной в сезон или два. Оптимальным кандидатом был бы успешный и опытный специалист, способный сделать то же, что и Юрген Клопп. К сожалению, сейчас я не вижу таких кандидатов среди возможных тренеров», – приводит слова Мёрфи TalkSPORT.

Напомним, ранее появилась информация, что мерсисайдцы обсуждали возможное назначение Алонсо на должность главного тренера в «Ливерпуле» на следующий сезон. Испанский специалист не против переговоров, но до конца сезона никакого решения не примет.

Юрген Клопп обратился к фанатской трибуне «Ливерпуля»: