Браим Диас прокомментировал празднование гола в стиле Беллингема

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Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поддержал своего товарища по команде Джуда Беллингема, отпраздновав в стиле англичанина победный гол в ворота РБ Лейпцига (1:0) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.
«Я люблю Беллингема. Я отпраздновал гол таким образом специально для Джуда – он очень хотел сыграть в этом матче. Именно поэтому я посвятил этот мяч ему», — приводит слова Диаса Movistar.
Напомним, ранее появилась информация, что атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит две-три недели из-за растяжения связок левой лодыжки высокой степени тяжести, которое он получил во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0).
Беллингем дразнит Рюдигера во время тренировки «Реала»: