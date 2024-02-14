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Браим Диас прокомментировал празднование гола в стиле Беллингема

Браим Диас прокомментировал празднование гола в стиле Беллингема
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Фото: АККАУНТ ФАБРИЦИО РОМАНО В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ X (РАНЕЕ TWITTER)

Испанский полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас поддержал своего товарища по команде Джуда Беллингема, отпраздновав в стиле англичанина победный гол в ворота РБ Лейпцига (1:0) в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
13 февраля 2024, вторник. 23:00 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
Окончен
0 : 1
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
0:1 Диас – 48'    

«Я люблю Беллингема. Я отпраздновал гол таким образом специально для Джуда – он очень хотел сыграть в этом матче. Именно поэтому я посвятил этот мяч ему», — приводит слова Диаса Movistar.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, ранее появилась информация, что атакующий полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем пропустит две-три недели из-за растяжения связок левой лодыжки высокой степени тяжести, которое он получил во время минувшего матча чемпионата Испании с «Жироной» (4:0).

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