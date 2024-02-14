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Ятимов: на полуфинал Кубка Азии прилетело бы 10 самолётов с болельщиками из Таджикистана!

Ятимов: на полуфинал Кубка Азии прилетело бы 10 самолётов с болельщиками из Таджикистана!
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Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов высказался о поддержке болельщиков во время Кубка Азии.

«Во время Кубка Азии постоянно чувствовалась поддержка, люди посещали наши игры. Например, на игру с Иорданией прилетело три самолёта. Говорили, что если бы мы прошли в полуфинал, то заказали бы ещё 10! В интернете приходили сообщения, после матча с ОАЭ в Душанбе люди выходили на улицы. Это праздник для всех. Хочется сказать спасибо нашим соседям из Узбекистана, Казахстана и Киргизии — приходили и поддерживали нас, даже из Ирана приезжали и переживали. Это приятно. Сначала такой ажиотаж не ощущался, но по возвращении видишь, что люди под большим впечатлением — все говорят о футболе. Не ожидал, что будет такое внимание», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1).

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