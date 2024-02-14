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Вратарь Таджикистана и «Истиклола» рассказал, при каком условии уйдёт в другой чемпионат

Вратарь Таджикистана и «Истиклола» рассказал, при каком условии уйдёт в другой чемпионат
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Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов рассказал, при каком условии будет готов перейти в другой чемпионат. Футболист отметил, что будет готов уйти из «Истиклола» только если клуб получит за него денежную компенсацию.

«У меня действующий контракт с «Истиклолом». Если и переходить куда-то, то очень хочу, чтобы за меня заплатили определённую сумму, которую выставит мой клуб. В «Истиклоле» я провёл очень много времени, сыграл свои первые игры во взрослом футболе, впервые вызвался в сборную. Я это никогда не забуду. Поэтому хотелось бы отдать благодарность клубу, если вдруг переходить в другой чемпионат. Пока я здесь, у меня нет конкретных предложений, кто может заплатить эту сумму», — сказал Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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