Уроженец России в сборной Таджикистана рассказал, какие команды удивили его на Кубке Азии

Голкипер сборной Таджикистана и «Истиклола» Руслан Ятимов рассказал, какие национальные команды удивили его на прошедшем Кубке Азии.

«Катар и Иордания — очень неплохие команды. У катарцев вся игра строится через Афифа. Он очень нестандартный нападающий, быстро мыслит. А у Иордании есть аль-Тамари из «Монпелье». У этих команд хорошие линии нападения. Катар пытается быстро играть. А Иордания надёжна в защите, стараются доставить мяч до своих лидеров, а они создают моменты за счёт индивидуальных качеств», — сказал Руслан Ятимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная Таджикистана дошла до 1/4 финала Кубка Азии, где уступила будущему финалисту турнира Иордании (0:1).