Анатолий Тимощук: игроки боятся конкуренции на позиции левого защитника «Зенита»

Помощник главного тренера «Зенита» Анатолий Тимощук рассказал, что игроки сине-бело-голубых боятся конкуренции на позиции левого защитника.

«Было много слухов о левом защитнике. Кто-то думал над тем, чтобы к нам перейти. Но, думаю, некоторые боятся конкуренции. Там играет Дуглас – капитан, который не заставляет усомниться в своём уровне. Плюс мы пробовали разных игроков там, чтобы понять, как они там действуют. Будем отталкиваться от того, что есть. У нас хорошая обойма, конкуренция почти на всех позициях.

Сейчас мы скорее наигрываем новые связи. У нас достаточно новичков. Но впереди много времени до рестарта. Артура и Педро многие поддерживают. У нас хороший коллектив. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы они скорее адаптировались», – сказал Тимощук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.