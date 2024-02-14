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Винисиус похвалил Лунина за игру в матче с «РБ Лейпциг»

Винисиус похвалил Лунина за игру в матче с «РБ Лейпциг»
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Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор похвалил своего одноклубника, голкипера Андрея Лунина за продемонстрированную им игру в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (1:0). Украинский голкипер сделал несколько важных сейвов и сохранил ворота «сливочных» в неприкосновенности.

«Замечательная игра, Андрей! Двигаемся дальше и увидимся на «Сантьяго Бернабеу», — написал футболист в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, в ночь с 13 на 14 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов встречались немецкий «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра проходила в Германии и завершилась со счётом 1:0 в пользу испанцев. Ответная встреча пройдёт 6 марта. Лунин выступает за «Реал» с 2018 года.

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