Общий срок тюремного приговора Квинси Промеса составил 7,5 лет

У нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса продолжаются серьёзные проблемы с законом в Нидерландах. Ранее футболиста приговорили к 1,5 годам лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Теперь же суд приговорил его к 6 годам лишения свободы за контрабанду крупной партии наркотиков. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 лет под стражей.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса 9 лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд выбрал более лояльную меру пресечения.

По версии суда, Промес сыграл «решающую роль» в контрабанде двух партий кокаина, которые поступили в порт Антверпена в январе 2020 года. Сам Квинси на заседании суда не присутствовал, прокуратуре Нидерландов не удалось добиться его экстрадиции. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ.