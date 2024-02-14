Daily Mail — о деле Промеса: звезда считает себя неприкасаемой, играя в России

Британское издание Daily Mail, комментируя решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюрьмы, назвало игрока красно-белых «неприкасаемым».

«Бывшая звезда «Аякса» и сборной Нидерландов приговорена к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Но звезда считает себя неприкасаемой, играя в России», — говорится в анонсе статьи, опубликованном в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и о нанесении ножевых ранений двоюродному брату. Сейчас футболист вместе со «Спартаком» находится в ОАЭ. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.