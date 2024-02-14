Источник: у «Спартака» есть шорт-лист легионеров на замену Промесу, которому грозит тюрьма

У спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала есть шорт-лист потенциальных сменщиков Квинси Промесу, у которого возникли серьёзные проблемы с законом в Нидерландах, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, в шорт-листе «Спартака» есть четыре иностранных кандидата, которые могут заменить Промеса в случае усугубления ситуации с его уголовным делом. Напомним, суммарно Промеса приговорили к 7,5 года лишения свободы (6 лет за контрабанду наркотиков, 1,5 года — за поножовщину с двоюродным братом).

Отмечается, что один из кандидатов на замену Промесу может обойтись «Спартаку» в € 15-18 млн.

Напомним, прокуратура Нидерландов запрашивала для Промеса девять лет лишения свободы за участие в контрабанде крупной партии кокаина весом в 1370 кг. Однако суд вынес более лояльный приговор.