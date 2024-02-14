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«Енисей» Тихонова проиграл медиаклубу Broke Boys в матче Кубка ФНЛ

«Енисей» Тихонова проиграл медиаклубу Broke Boys в матче Кубка ФНЛ
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Сегодня, 14 февраля, состоялся матч Кубка ФНЛ, в котором встретились медиаклуб Broke Boys и красноярский «Енисей» из Первой лиги под руководством Андрея Тихонова. Игра товарищеского турнира завершилась со счётом 2:0 в пользу мейдийной команды.

Оба гола были забиты в первой тайме. На 20-й минуте отметился Салам Ашурмамадов, а на 30-й гол с пенальти забил капитан «Броуков» Илья Давыдов. Интересно, что защитник реализовал одиннадцатиметровый удар «паненкой». В целом игра была равной, в первом тайме, несмотря на пропущенные голы, инициативу перехватил «Енисей», а во второй половине встречи острее смотрелись Broke Boys. Финальный свисток арбитра зафиксировал неожиданную победу медийного клуба.

Интересно, что перед матчем появлялись разговоры о возможном выходе на поле Андрея Тихонова ради элемента шоу. Однако тренер «Енисея» на поле так и не вышел.

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