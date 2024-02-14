Нападающий «Спартака» Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков

Нападающий «Спартака» Квинси Промес обжалует приговор по делу о контрабанде наркотиков, сообщает журналист Уэсли Мейер со ссылкой на адвоката футболиста Роберта Малевича в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее стало известно, что форварда красно-белых признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. В нынешнем сезоне нидерландский нападающий сыграл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью результативными передачами.

Действующий контракт футболиста с российским клубом рассчитан до конца июня 2024 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Квинси в € 6 млн.