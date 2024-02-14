Хосеп Гвардиола: почти уверен, что Юрген Клопп вернётся к работе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, который покинет мерсисайдский клуб по завершении нынешнего сезона.

«Я почти уверен, что Юрген вернётся. Не знаю, когда, это может знать только он сам. Клопп немного отдохнёт, расслабится, а после этого задумается над тем, что делать дальше. Когда ты играешь каждые три дня, сезон за сезоном, трудно понять, кто мы такие, что делаем и чего вообще хотим от жизни. Иногда взять перерыв действительно полезно.

Был ли Клопп моим лучшим соперником? Безусловно. И очень много раз. Измеряя свой успех, ты так или иначе будешь смотреть на силу своего соперника. Если твой конкурент недостаточно силён, то и твои достижения мало чего стоят. Но, соревнуясь с этим «Ливерпулем» на протяжении многих лет – этого и предыдущих – и иногда побеждая их, это показывает, насколько хорошо мы справлялись. Думаю, то же самое может сказать и Клопп», — приводит слова Гвардиолы This is Anfield.