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Глава судейского комитета РФС Каманцев отреагировал на инициативу гендиректора «Пари НН»

Глава судейского комитета РФС Каманцев отреагировал на инициативу гендиректора «Пари НН»
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на инициативу генерального директора «Пари Нижний Новгород» Давида Мелик-Гусейнова.

«Мы получили обращение, но сейчас Милорад Мажич вместе с судьями сосредоточен на тренировочном сборе, который проходит в Турции. После окончания УТС встреча с игроками, тренерами в рамках процедуры лицензирования будет проведена. Если руководство захочет в ней поучаствовать, то мы, конечно, не будем против», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Напомним, генеральный директор нижегородской команды отправил в РФС письмо с просьбой организовать встречу с судейским корпусом. Отметим, что в этом сезоне уже неоднократно практиковались встречи представителей судейского корпуса с клубами РПЛ.

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