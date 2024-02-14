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Антонио Конте назвал лучшего тренера мира

Антонио Конте назвал лучшего тренера мира
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Известный итальянский специалист Антонио Конте рассказал, кто является лучшим тренером мира в современном футболе. Подобный статус бывший рулевой «Интера» и сборной Италии присвоил испанцу Хосепу Гвардиоле, который возглавляет «Манчестер Сити».

«Гвардиола – лучший тренер в мире. Тяжело играть против его команд. Когда лучший тренер мира приходит в клуб, где его поддерживают и вкладываются в покупку сильных игроков, чтобы оставаться на вершине, конкурировать на таком уровне сложно», — приводит слова Конте The Telegraph.

Напомним, Хосеп Гвардиола стал главным тренером «Манчестер Сити» в 2016 году. Его действующее трудовое соглашение с английской командой рассчитано до июня 2025 года. В январе стало известно, что Гвардиола признан лучшим тренером 2023 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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