Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Конте высказался о несложившейся доминации «Челси» в его эпоху

Бывший тренер «Челси» Антонио Конте высказался об упущенной возможности сделать «Челси» доминантным клубом в английской Премьер-лиге.

«После моего первого сезона в «Челси» мы разговаривали с Ромелу Лукаку и Вирджилом ван Дайком. Думаю, с этими двумя важными игроками мы могли бы изменить ситуацию…

После первого сезона мы могли бы стать доминирующими в Англии», — приводит слова Конте Telegraph Football в социальной сети Х (ранее Twitter).

Отметим, что на данный момент итальянский тренер находится в статусе свободного агента после ухода с поста главного тренера лондонского «Тоттенхема».

Напомним, под руководством Конте «Челси» становился чемпионом АПЛ сезона-2016/2017, а также итальянец был признан лучшим тренером сезона в Англии по версии экспертов и болельщиков.

Стоит также отметить, что Конте проявлял интерес к назначению на роль главного тренера «Милана» и «Барселоны».