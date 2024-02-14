«Представлял, как буду играть с Месси». Агуэро — о переходе в «Барселону» в 2021 году

Бывший нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро рассказал о своём переходе в «Барселону» в 2021 году. Аргентинец заявил, что его главной мотивацией была игра за одну команду с соотечественником — форвардом Лионелем Месси, который в то же трансферное окно перешёл в «ПСЖ» на правах свободного агента.

«На тот момент я хотел остаться в «Сити» ещё на один год, я был готов даже быть на скамейке запасных. Но затем поступил звонок из «Барселоны». Я сказал своему представителю договориться о переходе, и за два дня всё было решено.

Когда мой контракт был полностью готов, я пообщался с Лионелем Месси. Я представлял, как мы будем играть за одну команду, но случилось то, что случилось (Месси и «Барселона» не продлили контракт. – Прим. «Чемпионата»).

Как только Месси покинул «Барсу», мне предложили взять 10-й номер, но я отказался. Я играл под 10-м номером во всех клубах, но я верил, что Месси ещё вернётся. Я считал, что 10-й номер – это номер Лео. Если его нет в команде, то не надо его использовать», – приводит слова Агуэро Manchester Evening News.

Агуэро выступал за «Барселону» в сезоне-2021/2022. За время пребывания в испанском клубе форвард провёл за сине-гранатовых пять матчей, в которых отметился одним голом.