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«Лацио» — «Бавария»: команды не сумели огорчить друг друга в первом тайме

«Лацио» — «Бавария»: команды не сумели огорчить друг друга в первом тайме
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В эти минуты проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются итальянский «Лацио» и немецкая «Бавария». Команды играют на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Франсуа Летексье (Франция). Стартовый свисток прозвучал в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'

После первого тайма счёт не открыт — 0:0. Ближе к голу были мюнхенцы: на 43-й минуте полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала получил мяч в штрафной площади «Лацио» и наносил, казалось бы, прицельный удар, однако мяч полетел чуть выше перекладины.

В последний раз сегодняшние соперники встречались в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Тогда в обоих матчах сильнее была «Бавария» — 2:1 и 4:1.

Мюнхенцы попали в плей-офф нынешнего сезона Лиги чемпионов, став сильнейшими в группе с «Копенгагеном», «Манчестер Юнайтед» и «Галатасараем». «Лацио», в свою очередь, вышел из квартета с мадридским «Атлетико», «Фейеноордом» и «Селтиком».

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