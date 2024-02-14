В «Локомотиве» ответили на вопрос об истекающих контрактах Миранчука и Жемалетдинова

Председатель совета директоров московского «Локомотива» Юрий Нагорных высказался о будущем полузащитников Антона Миранчука и Рифата Жемалетдинова в команде.

«Мы договорились с Антоном, Рифатом и агентом Вадимом Шпинёвым, что на этом этапе мы эти вопросы не обсуждаем. Футболисты готовятся, они пашут на сборах и очень прилично сейчас выглядят. По ходу оставшейся части сезона будем решать вопросы по дальнейшему взаимодействию. Я очень хочу, чтобы и Антон, который плоть от плоти за «Локомотив», и Рифат продолжили с нами дальнейшую карьеру. Но переговоры есть переговоры, здесь наши специалисты находятся в диалоге», – сказал Нагорных в эфире «Матч Премьер».

Напомним, действующий контракт Антона Миранчука с железнодорожниками истекает в июне текущего года. Соглашение Рифата Жемалетдинова с московским клубом также заканчивается в конце этого сезона.