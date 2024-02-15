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Мбаппе отреагировал на победу «ПСЖ» над «Реалом Сосьедад» в матче плей-офф ЛЧ

Мбаппе отреагировал на победу «ПСЖ» над «Реалом Сосьедад» в матче плей-офф ЛЧ
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25-летний нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе опубликовал в социальных сетях пост по поводу победы своей команды в домашнем матче 1/8 финала Лиги чемпионов над испанским «Реалом Сосьедад». Игра прошла 14 февраля и завершилась со счётом 2:0 в пользу парижан, Мбаппе записал на свой счёт первый гол на 58-й минуте встречи.

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«Важное преимущество», — написал французский форвард в социальных сетях под своей фотографией с матча.

Ответная встреча «ПСЖ» и «Реала Сосьедад» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в испанском Сан-Себастьяне 5 марта. В четвертьфинал выйдет команда-победитель по сумме двух матчей без учёта преимущества голов, забитых на чужом поле.

В текущем сезоне на счету Мбаппе четыре забитых гола в семи матчах Лиги чемпионов и 31 гол при семи ассистах в 30 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

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