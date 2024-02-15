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«Бавария» впервые проиграла в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

«Бавария» впервые проиграла в текущем розыгрыше Лиги чемпионов
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14 февраля мюнхенская «Бавария» потерпела выездное поражение от римского «Лацио» со счётом 0:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Турнирная сетка Лиги чемпионов сезона-2023/2024
Календарь Лиги чемпионов сезона-2023/2024

Это поражение стало первым для «Баварии» в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. В шести матчах группового этапа мюнхенцы не проиграли ни одной встречи и заняли первую строчку турнирной таблицы в группе A, набрав 16 очков. Немецкий клуб дважды обыграл английский «Манчестер Юнайтед» (4:3 на своём поле и 1:0 на выезде), одержал две победы в матчах с турецким «Галатасараем» (3:1 на выезде и 2:1 на своём поле), а также выиграл в гостях у датского «Копенгагена» со счётом 2:1, сыграв с ним домашнюю ничью 0:0.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов своё первое поражение «Бавария» потерпела в первом матче 1/4 финала, уступив на выезде британскому «Манчестер Сити» (0:3).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
1 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Иммобиле – 69'    
Удаления: нет / Юпамекано – 67'
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