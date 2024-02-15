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«Я уверен, что там будет огненная атмосфера». Де Росси — о матче с «Фейеноордом» в 1/16 ЛЕ

«Я уверен, что там будет огненная атмосфера». Де Росси — о матче с «Фейеноордом» в 1/16 ЛЕ
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Главный тренер «Ромы» Даниэле Де Росси высказался о предстоящем матче с «Фейеноордом» в 1/16 финала Лиги Европы.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Не начался
Рома
Рим, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я много изучал их за последние несколько недель. Был впечатлён, когда увидел их на «Олимпико» в прошлогодней Лиге Европы. Они играют в хороший футбол, и у них есть несколько отличных игроков. Я думаю, это будет хорошая игра, ожидаю тяжёлого матча.

Я уверен, что там будет огненная атмосфера. Игроки выходят на поле со своими мыслями, и это то, на чём нам нужно сосредоточиться», — приводит слова Де Росси официальный сайт «Ромы».

Матч между командами состоится 15 февраля (20:45 мск) на стадионе «Де Кёйп».

Напомним, «Рома» вышла из группы G со «Славией», «Серветтом» и «Шерифом», заняв второе место с 13 очками. «Фейеноорд» вышел в 1/16 финала ЛЕ, расположившись на третьей строчке лигочемпионской группы Е с «Атлетико», «Лацио» и «Селтиком».

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