Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслуживал забитого гола

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над испанским «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Мы очень ждали матча с испанской командой и чуть не перегорели из-за этого. Поздравляю «Сосьедад», отличная команда! Они замечательно сражались! Соперники доставили нам немало хлопот. Они прессинговали, выигрывали подборы, даже заслуживали забитого гола.

Первый тайм завершился 0:0. После перерыва мы прибавили, стали лучше прессинговать, а они – наоборот, хуже. Наши игроки атаки сыграли очень хорошо, но пока я не хочу думать об ответном матче», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» состоится во вторник, 5 марта. Команды сыграют на стадионе «Аноета» в Сан-Себастьяне (Испания).