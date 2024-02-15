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Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслуживал забитого гола

Луис Энрике: «Реал Сосьедад» заслуживал забитого гола
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике поделился эмоциями от победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов над испанским «Реалом Сосьедад» (2:0).

Лига чемпионов . 1/8 финала. 1-й матч
14 февраля 2024, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян, Испания
1:0 Мбаппе – 58'     2:0 Баркола – 70'    

«Мы очень ждали матча с испанской командой и чуть не перегорели из-за этого. Поздравляю «Сосьедад», отличная команда! Они замечательно сражались! Соперники доставили нам немало хлопот. Они прессинговали, выигрывали подборы, даже заслуживали забитого гола.

Первый тайм завершился 0:0. После перерыва мы прибавили, стали лучше прессинговать, а они – наоборот, хуже. Наши игроки атаки сыграли очень хорошо, но пока я не хочу думать об ответном матче», – приводит слова Энрике RMC Sport.

Ответный матч между «ПСЖ» и «Реалом Сосьедад» состоится во вторник, 5 марта. Команды сыграют на стадионе «Аноета» в Сан-Себастьяне (Испания).

Турнирная сетка Лиги чемпионов - 2023/2024
Календарь Лиги чемпионов - 2023/2024
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