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ПСЖ — Реал Сосьедад. Прямая трансляция
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Килиан Мбаппе забил 44 гола в 68 матчах ЛЧ, в возрасте до 26 лет лучше только Месси

Килиан Мбаппе забил 44 гола в 68 матчах ЛЧ, в возрасте до 26 лет лучше только Месси
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе забил гол в ворота «Реала Сосьедад» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Таким образом, этот мяч стал для футболиста парижан 44-м по счёту в 68 матчах самого престижного европейского турнира. Только аргентинцу Лионелю Месси удавалось забить больше голов в Лиге чемпионов до достижения 26-летнего возраста (59). Также Мбаппе стал первым игроком в истории ЛЧ, забившим в 10 подряд домашних матчах в стартовом составе.

Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 25-летний футболист выиграл с парижанами 13 трофеев. В этом сезоне форвард провёл 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился 31 голом и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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