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Даниил Хлусевич высказался о матчах сборной России с Сербией и Парагваем

Даниил Хлусевич высказался о матчах сборной России с Сербией и Парагваем
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Футболист «Спартака» и сборной России Даниил Хлусевич высказался о предстоящих матчах национальной команды с Сербией и Парагваем. Напомним, обе игры пройдут в Москве на стадионе «Динамо». Матч с Сербией запланирован на 21 марта, а с Парагваем — на 25 марта.

«Очень рад, что сборная России сыграет с Сербией и Парагваем. Буду очень счастлив, если вызовут и поеду на эти сборы. Буду стараться делать всё возможное для этого. Сербия и Парагвай — очень хорошие соперники.

Думаю, что будет интересный футбол, а также много болельщиков и хорошая атмосфера. Играть при своих трибунах, конечно, всегда приятно. Люди соскучились по сборной», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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