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Мейра: после «Зенита» Семак спокойно сможет возглавить европейскую команду

Мейра: после «Зенита» Семак спокойно сможет возглавить европейскую команду
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Экс-защитник «Зенита» Фернанду Мейра заявил, что главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак готов к работе с серьёзным европейским клубом. Португалец считает Семака одним из лучших тренеров России.

«Семак — один из лучших тренеров в России. Думаю, он готов к работе в Европе. Сергей — молодой, но в то же время опытный тренер, выигравший много титулов в России. После «Зенита» он спокойно сможет возглавить европейскую команду, потому что уже многого достиг в РПЛ. Семак — успешный специалист», — приводит слова Мейры «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За время работы с санкт-петербургским клубом 47-летний специалист пять раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу, четыре раза — Суперкубок и один раз — Кубок России.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Семака набрали 36 очков после 18 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.

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