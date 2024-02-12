Мейра: Семак был фантастическим игроком, сейчас он — превосходный тренер

Бывший центральный защитник «Зенита» Фернанду Мейра поделился мнением о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака.

«Нужно быть отличным специалистом, чтобы выиграть чемпионат России пять раз подряд. Безусловно, у «Зенита» хороший состав, но футболисты не могут завоёвывать трофеи без грамотного тренера. Семак был фантастическим игроком, сейчас он — превосходный тренер. Сергей очень много знает о футболе, взаимоотношениях между игроками и тренерами, он знает, как сплачивать футболистов. Результат его работы говорит сам за себя», — приводит слова Мейры «РБ Спорт».

Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. За время работы с санкт-петербургским клубом 47-летний специалист пять раз выигрывал Российскую Премьер-Лигу, четыре раза — Суперкубок и один раз — Кубок России.

В бытность футболистом Семак поиграл за такие команды, как ЦСКА, «ПСЖ», «Москва», «Рубин» и «Зенит». Сергею Богдановичу удалось завоевать суммарно восемь трофеев. Также экс-полузащитник становился бронзовым призёром Евро-2008 в составе сборной России.