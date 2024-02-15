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Даниил Хлусевич подвёл итоги выступления «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ

Даниил Хлусевич подвёл итоги выступления «Спартака» на Зимнем кубке РПЛ
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Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич подвёл итоги выступления своей команды на Зимнем кубке РПЛ. Московская команда выиграла данный турнир, в котором также принимали участие «Ростов», казахстанский «Кайрат» и «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ.

«На турнире первый матч мы проиграли. Он получился достаточно смазанным. Но ничего страшного. Потом мы выиграли два матча подряд с хорошим счётом и с неплохой игрой. Будем разбирать, есть ошибки и есть над чем работать», — сказал Хлусевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» начал турнир с разгромного поражения от «Ростова» со счётом 0:3. Затем красно-белые разгромили «Шабаб Аль-Ахли» (5:0) и «Кайрат» (6:0). Отметим, что судьба обладателя Зимнего кубка РПЛ решалась в последнем матче «Спартак» — «Кайрат». Если бы москвичи не смогли победить с разницей более двух голов, то победу в турнире одержал бы «Ростов».

Турнирная таблица Зимнего Кубка РПЛ
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