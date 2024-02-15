Россия заняла 38-е место в обновлённом рейтинге ФИФА

Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, Россия сохранила за собой 38-е место в таблице коэффициентов.

Интересно, что ближайшие соседи России в рейтинге ФИФА изменились. Вместо Турции и Чехии 37-е и 39-е места соответственно заняли Катар и Кот-д'Ивуар. Отметим, что катарцы недавно выиграли Кубок Азии, а ивуарийцы — Кубок африканских наций. Благодаря этому они поднялись в таблице коэффициентов более чем на 10 позиций.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.