Объявлен обновлённый рейтинг ФИФА

Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке изменений не произошло, а сборная России сохранила за собой 38-ю строчку. Сборная Украины опустилась на две позиции.

Рейтинг ФИФА по состоянию на 15 февраля 2024 года:

1. Аргентина.

2. Франция.

3. Англия.

4. Бельгия.

5. Бразилия.

6. Нидерланды.

7. Португалия.

8. Испания.

9. Италия.

10. Хорватия.

… 24. Украина.

… 37. Катар.

38. Россия.

39. Кот-д'Ивуар.

40. Чехия.

Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.