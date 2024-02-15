Объявлен обновлённый рейтинг ФИФА

Сегодня, 15 февраля, состоялось первое обновление рейтинга ФИФА в 2024 году. Так, в первой десятке изменений не произошло, а сборная России сохранила за собой 38-ю строчку. Сборная Украины опустилась на две позиции.
Рейтинг ФИФА по состоянию на 15 февраля 2024 года:
1. Аргентина.
2. Франция.
3. Англия.
4. Бельгия.
5. Бразилия.
6. Нидерланды.
7. Португалия.
8. Испания.
9. Италия.
10. Хорватия.
… 24. Украина.
… 37. Катар.
38. Россия.
39. Кот-д'Ивуар.
40. Чехия.
Напомним, УЕФА и ФИФА отстранили Россию от международных турниров по политическим причинам. Аналогичное отстранение коснулось и других видов спорта, особенно командных. Российские футбольные судьи также перестали вызываться на международные матчи.