Моуринью раскритиковал руководство «Ромы» после своего увольнения

Бывший главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал руководство римского клуба после своего увольнения в середине января. Португальский специалист считает, что мог бы помочь «джалоросси» в борьбе за победу в нынешнем розыгрыше Лиги Европы УЕФА.

«Я не участвую в плей-офф Лиги Европы не просто из-за увольнения из «Ромы», но и в первую очередь потому, что меня уволили люди, совершенно не разбирающиеся в футболе», — приводит слова Моуринью журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

Моуринью возглавлял «Рому» с лета 2021 года. За время работы с римским клубом португалец выиграл Лигу конференций УЕФА, а также вывел команду в финал Лиги Европы. На момент увольнения 61-летнего специалиста «Рома» занимала девятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.