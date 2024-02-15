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Бушманов: победа «Спартака» в Кубке РПЛ не говорит об успехах во второй части сезона

Бушманов: победа «Спартака» в Кубке РПЛ не говорит об успехах во второй части сезона
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Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов высказался о победе красно-белых в Зимнем кубке РПЛ. По его мнению, триумф на товарищеском турнире не даёт гарантий на успех в чемпионате России.

«Сейчас идёт подготовка к сезону. «Спартак» смог победить в зимнем турнире. Всё. Больше это ни о чём не говорит. Длительная подготовка всегда утомительна. Трофей — это всегда хорошо, хотя по большому счёту это ничего не говорит об успехах команды в заключающей части сезона. Это всё отдельные матчи. Допустим, проиграл «Спартак» 0:3 «Ростову». Это разве говорит о том, что «Ростов» проведёт лучше весеннюю часть? Конечно, нет. «Спартаку» предстоит большая работа в самой Премьер-Лиге», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

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