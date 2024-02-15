Экс-форвард «МЮ» Саа призвал клуб приобрести Айвана Тони

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа порекомендовал руководству своего бывшего клуба купить форварда «Брентфорда» Айвана Тони.

«Я думаю, Айван — потрясающий игрок и очень уверенный в себе парень. Не сомневаюсь, что он мог бы приехать на «Олд Траффорд» (стадион «Манчестер Юнайтед». — Прим. «Чемпионата») с той же уверенностью и запалом.

Тони будет оказывать колоссальное влияние на результаты команды, поскольку он заряжен на успех так же, как и Расмус Хойлунд. Айван очень хочет доказать свою значимость», – приводит слова Саа Metro.

Тони выступает за «Брентфорд» с 2020 года. Английский форвард не так давно отбыл восьмимесячную дисквалификацию за ставки.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «пчёл» четыре матча во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.