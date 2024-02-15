Конте — об отношениях с игроками: мне проще ничего не говорить, чем откровенно лгать

Бывший главный тренер «Челси», «Ювентуса» и «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о взаимоотношениях с футболистами, которые когда-либо играли под его руководством.

«Я ненавижу ложь. Такой я человек. Иногда это может помогать мне, а иногда может и вредить. Но я предпочитаю хранить молчание, чем откровенно лгать, – это касается и отношений с игроками. В течение сезона может случиться так, что тебе нужно будет честно поговорить со своим футболистом. Этот разговор может быть хорошим или плохим. Я очень хорошо понимаю это, потому что тоже был игроком, и некоторые тренеры говорили мне приятную ложь, чтобы успокоить. Мне не хотелось допускать таких ситуаций», — приводит слова Конте английское издание The Telegraph.

На протяжении тренерской карьеры Конте возглавлял «Челси», «Ювентус», «Интер», «Аталанту», «Сиену», «Бари» и сборную Италии. Последней командой специалиста был «Тоттенхэм». Итальянец покинул лондонский клуб в конце марта прошлого года. Вместе с «Ювентусом» Конте трижды выигрывал чемпионат Италии, дважды становился обладателем Суперкубка страны. «Челси» итальянец привёл к победе в английской Премьер-лиге.