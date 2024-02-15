«Интер Майами» Месси нужно экстренно уменьшить зарплатную ведомость — The Athletic

В ближайшие несколько дней руководству «Интер Майами», за который выступает аргентинский форвард Лионель Месси, предстоит проработать сокращение зарплатной ведомости клуба, сообщает The Athletic.

По информации источника, подобные действия необходимы для того, чтобы вписаться в потолок зарплат, который на данный момент в МЛС составляет приблизительно € 5 млн. Отмечается, что в качестве альтернативного варианта боссы «Интер Майами» могут рассмотреть поиск дополнительного дохода от спонсорских поступлений. Точная сумма, необходимая американскому клубу, на данный момент не разглашается.

«Интер Майами», скорее всего, воспользуется лазейкой в правилах МЛС и продаст бразильского защитника Грегоре. 29-летний футболист наряду с Месси и хавбеком Серхио Бускетсом входит в тройку «звёздных» игроков команды, на которых не распространяется действие лимита.