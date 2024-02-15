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Президент «Торпедо»: главная задача Кононова — сделать коллектив победителей

Президент «Торпедо»: главная задача Кононова — сделать коллектив победителей
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Президент «Торпедо» Александр Волнушкин рассказал об адаптации нового главного тренера команды Олега Кононова, а также высказался о задаче специалиста в клубе.

«Олег Георгиевич чувствует себя весьма комфортно. Он познакомился с командой, с каждым из ребят и их возможностями. Теперь у него главная задача — из этого коллектива сделать коллектив победителей», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, 21 января стало известно, что Олег Кононов стал главным тренером московского «Торпедо». Об этом сообщила пресс-служба команды. С Кононовым был подписан контракт на два с половиной года.

Футболисты московского «Торпедо» за 20 туров Первой лиги набрали 27 очков. Они занимают восьмую строчку в турнирной таблице.

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