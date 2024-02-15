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«Балтика» обыграла махачкалинское «Динамо» в матче с тремя таймами

Сегодня, 15 февраля, состоялся товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались калининградская «Балтика» и махачкалинское «Динамо». Встреча проходила в формате три тайма по 45 минут. «Балтика» одержала победу — 2:1.

Махачкалинцы вышли вперёд уже на второй минуте игры. Отличился экс-игрок ЦСКА Сердер Сердеров. Балтийцы отыгрались на 50-й минуте благодаря голу нападающего Сергея Пряхина. На 127-й минуте защитник Александр Осипов вывел «Балтику» вперёд.

Напомним, калининградская «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.

Первую часть сезона в Мелбет Первой лиге махачкалинское «Динамо» завершило на первом месте турнирной таблицы, набрав 37 очков в 20 матчах.