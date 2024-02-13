«Балтика» объявила о прибытии на просмотр игрока «Локомотива» Рыбчинского

Пресс-служба калининградской «Балтики» в телеграм-канале объявила о прибытие на просмотр полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Рыбчинского. Ранее футболиста связывали с переходом в «Торпедо», выступающее в Первой лиге.

25-летний Дмитрий Рыбчинский в нынешнем сезоне провёл 13 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых отметился одной голевой передачей. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2024 года. Ранее тренерский штаб железнодорожников не взял Дмитрия на зимние учебно-тренировочные сборы.

Напомним, калининградская «Балтика» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Игнашевича набрала 13 очков за 18 матчей.