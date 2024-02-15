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Зелимхан Бакаев: не согласен, что в чемпионате России всё так плохо

Зелимхан Бакаев: не согласен, что в чемпионате России всё так плохо
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Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Аль-Вахду» из ОАЭ, не считает, что уровень Российской Премьер-Лиги существенным образом понизился за последние годы.

«Все говорят, что уровень чемпионата России становится ниже. Я не знаю, почему так считают. Я не согласен, что всё так плохо. Да, у команд нет таких звёзд, которые раньше приезжали, но есть много молодых и талантливых игроков.

Может быть, шаг назад мы сделали. Но, возможно, через год, через два будут два шага вперёд, потому что много талантливых молодых игроков приезжают в нашу лигу. Во всех командах — в «Локомотиве», ЦСКА, «Спартаке» — есть молодые игроки, они не берут каких-то суперзвёзд, но берут талантливых молодых футболистов», — сказал Бакаев в видео в телеграм-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Напомним, в нынешнем сезоне Бакаев принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.

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