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Гол Лукаку помог «Роме» не проиграть «Фейеноорду» в матче 1/16 финала Лиги Европы

Гол Лукаку помог «Роме» не проиграть «Фейеноорду» в матче 1/16 финала Лиги Европы
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Завершился первый матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встречались итальянская «Рома» и нидерландский «Фейеноорд». Игра проходила на стадионе «Де Кёйп (Фейеноорд)» в Роттердаме. В качестве главного арбитра встречи выступил Раду Петреску. Матч завершился со счётом 1:1.

На 45+1-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Фейеноорда» Игор Пайшао. На 67-й минуте форвард «Ромы» Ромелу Лукаку забил ответный гол.

Ответный матч 1/16 финала данного соревнования состоится 22 февраля. Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Рома» квалифицировалась в 1/16 финала Лиги Европы, заняв второе место в группе G. В свою очередь, «Фейеноорд» оказался на этой стадии Лиги Европы, поскольку занял третье место в своей лигочемпионской группе.

Лига Европы . 1/16 финала. 1-й матч
15 февраля 2024, четверг. 20:45 МСК
Фейеноорд
Роттердам, Нидерланды
Окончен
1 : 1
Рома
Рим, Италия
1:0 Пайшао – 45+1'     1:1 Лукаку – 67'    
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